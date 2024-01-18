Жирона – Райо Вальекано 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (пен), Блинд, 26 – Нтека, 36.

На этой неделе в Испании проходят матчи 1/8 финала Кубка сезона 2023-2024. Среди участников этой стадии есть и Жирона, за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, пишет 24 канал.

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Каталонцы получили в соперники середняка Ла Лиги Райо Вальекано. Эта мадридская команда неприятно знакома украинским фанатам из-за скандала с Романом Зозулей.

В 2017 году форвард перебрался в клуб на правах аренды, однако ультрас выступили против него, обвинив его в нацизме и фашизме. Причиной стала футболка с гербом Украины и поддержка Кукушкой украинской армии в войне с Россией.

Мстить за своего соотечественника с первых минут вышел только Виктор Цыганков. Вингер не играл с середины декабря из-за травмы, поэтому впервые появился на поле после выздоровления.

В свою очередь Артем Довбик остался на замене, а в центре нападения вышел ветеран Жироны Кристиан Стуани. И именно уругваец стал одним из героев матча, оформив дубль в течение первых 20 минут.

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Сначала Кристиан запер прострел от Порта, которого в штрафную запустил Цыганков. А впоследствии форвард "паненкой" реализовал пенальти после фола на том же Порту.

К слову, сам испанский хавбек не остановился и к ассистю и заработанному пенальти прибавил еще одну результативную передачу. На 26 минуте Порту помог отличиться Дэйли Блинду. Для нидерландского защитника это третий гол в последних четырех матчах.

Райо смог отбить один мяч перед перерывом. Эррера на ровном месте подарил мяч сопернику и Нтека с острого угла прошил вратаря Жироны.

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Во втором тайме мадридцы пытались вернуться в игру во втором тайме, но Жирона удержала победу. Что касается украинцев, то Артем Довбик так и не появился на поле. В свою очередь Виктор Цыганков отыграл 60 минут.

Кроме предголевой передачи, на счету вингера еще три удара. Два из них парировал вратарь, а один прошел мимо. Каталонцы проходят в четвертьфинал Кубка Испании и в пятницу, 19 января, узнают своего соперника.