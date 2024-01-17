Барселона, то наносит сокрушительные поражения, то хочется просто забыть игру "блаугранас". Хави никак не удается выровнять игру своей команды в похожем сезоне несколько разочаровалась в работе главного тренера и клубной легенды.

Вот так Довбик и Цыганков могут остаться без тренера-открытия Ла Лиги: кто переманивает Мичела

Хави заговорил об уходе из Барселоны

Была даже информация, что Хави потерял доверие в раздевалке. В СМИ заговорить о тренере, который может стать преемником легенды Барселоны. Им может стать нынешний наставник Жироны и открытие Ла Лиги Мичел Санчес, уже несколько раз контактировавший с "блаугранас". Переговоры ведутся.

На фоне всех слухов Хави и сам заговорил о своем уходе из тренерского кресла команды. Легенда каталонского клуба назвал условие, при котором покинет Барселону без каких-либо претензий и проблем.

Бывший маэстро центра поля вспомнил, как начинался его тренерский путь в Барселоне: "Разрешите мне объяснить. Руководство Барселоны приехало в Катар, чтобы подписать со мной контракт, и сказали мне, что цель – финишировать четвертыми, а мы финишировали другими".

Хави рассказал, какую задачу получила команда на сезон-2023/2024.

На этот сезон целью было выиграть титулы и квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы все еще можем сделать это. Я уже извинился. Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче. Это моя действительность. То, что за ее пределами, я не контролирую. Как только мне скажут, что я – проблема для Барселоны, то уйду. Президент, Деку и игроки это знают. В тот день, когда они почувствуют, что не добавляю команде, тогда я пойду домой без проблем,

– признался Хави.

Отметим, что после 19-ти сыгранных матчей Барселона идет 4-я, набрав 41 балл. Столько же очков у третьего Атлетика Бильбао. 14 января "блаугранас" без шансов проиграл в финале Суперкубка Испании мадридскому Реалу 4:1. Андрей Лунин провел отличный матч.

Уже 18 января команда Хави сыграет в 1/8 финала Кубка Короля против скромного Унионистаса де Саламанка (старт в 20:30 по киевскому времени).

Тренерская карьера Хави в Барселоне