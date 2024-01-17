На этой неделе в Кубке Испании 2023-2024 проходят матчи 1/8 финала. Центральная встреча раунда состоится в четверг, 18 января. В рамках мадридского дерби Атлетико будет принимать Реал, пишет 24 канал. Начало – в 22:30 по киевскому времени.

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Команда Лунина на ходу

Для команд это будет вторая из трех встреч, которые организовал календарь им в течение месяца. Неделю тому назад клубы сошлись в полуфинале Суперкубка и выдали феерию на восемь голов. По итогу 120 минут в финал прошел Реал, взяв верх со счетом 5:3.

В начале февраля мадридцы сыграют дерби в рамках Ла Лиги, а сейчас сразятся за проход в 1/4 финала Кубка. Оба клуба пока неплохо идут по сезону. Реал выиграл все матчи группы ЛЧ и прошел в 1/8 финала, где встретится с Лейпцигом.

В чемпионате же подопечные Анчелотти вторые, но у них есть матч в запасе, а расстояние от лидера Жироны составляет всего один балл. Важную роль в успехах "бланкос" играет Андрей Лунин, демонстрирующий уверенную игру.

Впрочем, тренер продолжает применять ротацию, меняя украинца и Кепу Аррисабалагу. Хотя в финале Суперкубка Испании (4:1 против Барселоны) Лунин показал невероятную игру, совершив пять сейвов.

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Атлетико затормозил

Атлетико немного забуксовал в Ла Лиге в последних играх – всего одна победа в четырех матчах. Пока команда Симеоне идет пятой, в трех очках позади Атлетика и Барселоны.

Но у мадридцев и каталонцев осталась игра в запасе. В Лиге чемпионов Атлетико также вышел из группы с первого места, но с жребием "матрасникам" повезло гораздо меньше. Мадридцам придется померяться силами с финалистом Лиги чемпионов Интером.

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Букмекеры оценивают шансы команд на проход как почти равные, но все же предпочтение немного больше отдают Реалу. Коэффициент на выход "бланкоса" в четвертьфинал составляет 1,82, тогда как Атлетико - 2,06.

Победа Реала в основное время оценивается в 2,49, "матрасников" – в 2,90. На ничью можно поставить за 3,55. При этом эксперты верят в большое количество председателей. Вероятность "тотал больше 2,5" составляет 1,81, тогда как ТМ – 2,11.

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К слову, Атлетико – единственная команда, которая в этом сезоне нанесла Реалу поражение. В августе в рамках Ла Лиги подопечные Симеоне одержали победу в дерби со счетом 3:1. На дубль Мораты и гол Гризманна "Бланкос" ответили точным выстрелом от Крооса.

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