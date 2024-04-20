Манчестер Сити – Челси 1:0

Гол: Бернарду Силва, 84.

В эти выходные в Англии проходят матчи 1/2 финала Кубка. На субботу была вынесена центральная встреча стадии, в которой действующий обладатель трофея Манчестер Сити противостоял Челси, пишет 24 канал.

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Расточительство Челси

Манкунианцы проводили игру на третий день после изнурительной битвы с Реалом в Лиге чемпионов. Поэтому Гвардиола решил применить ротацию. Эрлинг Холанд остался вне заявки, тогда как Эдерсон, Диаш и Гвардиол начали со скамейки запасных.

В свою очередь Почеттино не поставил в стартовый состав Мудрика, доверившись Мадуэке и Джексону. В конце концов именно сенегалец стал главным антигероем матча.

Челси дал достойный бой фавориту и даже чаще бил в створ ворот. Однако Николя явно проснулся не с той ноги, не реализовав три убийственных момента. Дважды форвард терял выходы один на один, а в еще одном эпизоде с близкого расстояния пробил прямо во вратаря.

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Челси претендовал во втором тайме на пенальти. После удара Палмера со штрафного мяч попал в выставленную руку Грилиша. Впрочем судья решил, что Джек бессознательно сыграл рукой, поэтому не показал на отметку.

Спасительный гол Силвы

Игра приближалась к экстра-тайму, но в конце концов МанСити удалось вырвать победу. Доку запустил в штрафную площадку Де Брюйне, который прострелил в центр. Кипер Челси сыграл на перехвате, но доставил мяч свободному Бернарду Силве.

Португалец без проблем поразил пустой угол ворот Челси. Под занавес встречи Почеттино выпустил Мудрика, но ни украинец, ни его партнеры так и не смогли пробить Ортегу.

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Таким образом, Манчестер Сити второй раз подряд выходит в финал Кубка Англии, где сыграет против Манчестер Юнайтед или Ковентри. Решающая игра за трофей состоится 25 мая в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Видеообзор матча Манчестер СИти – Челси