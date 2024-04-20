Вулверхэмптон – Арсенал 0:2

Голы: Троссар, 45, Эдегор, 90+5.

В чемпионате Англии 2023-2024 проходят встречи 34 тура АПЛ. На вечер субботы была вынесена игра с участием Арсенала, который приехал в гости к Вулверхэмптону, пишет 24 канал.

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Борьба за золото продолжается

Посреди недели лондонцы вылетели из Лиги чемпионов от Баварии, поэтому главной задачей команды Артеты теперь является завоевание долгожданного чемпионства. Арсенал ведет борьбу за золото с Манчестер Сити и Ливерпулем.

"Канониры" отставали от манкунианцев на два балла, поэтому победа над "волками" была обязательной программой. Зинченко в начале апреля восстановился от травмы, но пока так и не отвоевал себе место в основе.

На игру с Вулверхэмптоном вышел Кивиор. Лондонцы владели явной инициативой и конвертировали ее в гол перед перерывом. Троссар подхватил мяч после отскока и слета поразил дальний угол хозяев.

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После перерыва "канониры" продолжили доминировать, но моментов уже создавали куда меньше. В конце концов Арсенал закрыл игру в компенсированное время благодаря голу Эдегора с острого угла. Зинченко на поле так и не появился.

Этот успех позволил Арсеналу выйти на первое место в чемпионате. "Канониры" опережают Сити на один балл, а Ливерпуль – на три. Впрочем, оба конкурента еще имеют по матчу в запасе.