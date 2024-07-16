В это трансферное окно Тоттенхэм покидает аргентинец Джованни Ло Чельсо. В клубе рассматривают два кандидата на смену футболисту: это Георгий Судаков из Шахтера и Себастьян Шимански, который играет за Фенербахче.
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Бешеные деньги за Судакова
Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера имеет желание играть в одном из клубов АПЛ. Единственное, что игрок подписал новый контракт с "горняками" до 2028 года. В контракте указана клаусула в размере 150 миллионов евро.
Сообщают, что агент Судакова Вадим Шаблий проводил встречу с представителями "шпор" для обсуждения потенциального трансфера игрока. Также полузащитником интересуются Ливеруль, Ювентус, Наполи.