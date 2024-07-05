Команду уже покинули несколько лидеров, поэтому Жирона активно работает на трансферном рынке. В шорт-лист "бело-красных" попали два игрока из УПЛ.

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Жирона на трансферном рынке

Клуб намерен подписать Марлона Гомеса и Кевина из донецкого Шахтера. Оба игрока присоединились к "горнякам" прошлой зимой.

Жирона считает, что Кевин сможет заменить Савио, который вскоре станет игроком Манчестер Сити, а Марлон Гомес должен закрыть позицию Алейша Гарсии, который уже перешел в Байер Леверкузен.

К слову. Была информация о переходе Александра Пихаленка в Жирону, но игрок подписал контракт с Динамо Киев. Также за "бело-красных" выступают Артем Добвик и Виктор Цыганков.

Гомес и Кевин в Шахтере