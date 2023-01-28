Жирона – Барселона 0:1

Гол: Педри, 61.

На прошлой неделе Виктор Цыганков простился с Динамо. Киевский клуб продал вингера испанской Жироне, которая заплатила за украинца 5 миллионов евро.

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В первом матче каталонцев Виктор просидел на скамье запасных, а его команда минимально уступила Вильярреалу. Следующим соперником Жироны был действующий лидер Ла Лиги Барселона. 24 канал.

Матч с "блаугранасом" Цыганков также начал в запасе. Подопечные Хави ожидаемо доминировали в игре, хотя по опасным моментам они почти не имели преимущества. И все же в середине второго тайма гости открыли счёт.

После прострела от Альбы защитники Жироны не успели накрыть Педри, добивавшего мяч уже в пустые ворота. Для молодого хавбека это уже третий гол в последних четырех матчах за "блаугранас".

Как забивал Педри:

Пока нет веры в Цыганкова

Впрочем, даже когда "красно-белым" надо было отыгрываться, Мичел не решился довериться Цыганкову. На поле вышел конкурент Виктора Тони Уилья, а также форвард Стуани, но ситуацию это не изменило. Еще и сам коуч Жироны не удержал эмоции и увидел перед собой красную карточку.

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Таким образом, Цыганков до сих пор не дебютировал за свой новый клуб, а Жирона минимально уступила во второй встрече подряд. Это отбросило команду на 12 строчку, но в воскресенье ее еще может сдвинуть Валенсия в случае победы над Вальядолидом.

Именно с "летучими мышами" Жирона дома проведет свой следующий матч в Ла Лиге. Поэтому 5 февраля ожидаем дебют Виктора Цыганкова в новом клубе.