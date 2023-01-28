В субботу, 28 января, испанская Жирона проведет поединок 25-го тура Ла Лиги против Барселоны. Ожидается, что в матче с лидером чемпионата дебютирует экс-игрок Динамо Виктор Цыганков.

Вот так В пару к Миколенко: Анчелотти готов был выделить сумасшедшие деньги за переход Цыганкова в Эвертон

Украинец стал самым дорогим трансфером в истории Жироны. Для того чтобы сбалансировать бюджет менеджмент "бело-красных" разгружает зарплатную ведомость.

Два вингера на выход

Поэтому Жирона избавилась двух игроков из своего состава. 25-летний вингер Ману Вальехо отправился в аренду в Овьедо, выступающую в Сегунди. Кстати, там он может стать одноклубником Андрея Лунина, которому прочат возвращение к "карбайонцам".

Видео: Ману Вальехо прошел медосмотр в Овьедо

Еще один потенциальный конкурент Цыганкова, Самуэль Сайс, отправился в турецкую Суперлигу. 32-летний воспитанник мадридского Реала усилил Сивасспор.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сайс забил 2 гола в 9 матчах. А его коллега по амплуа Ману Вальехо сыграл 8 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

Опытный Самуэль Сайс покинул Жирону / twitter.com/GironaFC

Достойно внимания! Матч Жирона – Барселона состоится 28 января. Стартовый свисток арбитра известит о начале встречи в 17.15 по киевскому времени.