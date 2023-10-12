Французский форвард из-за удаления голкипера Милана и отсутствия замен у команды в конце матча вынужден был надеть вратарские перчатки на 7-й компенсированной минуте. В результате он провел на непривычной для себя позиции 8 минут и продемонстрировал недюжинную смелость и вратарский талант.

К теме Дженоа Малиновского в драматическом матче уступила Милану: видеообзор

Очередное отличие Оливье Жиру

Такие действия не остались незамеченными. Сначала Серия А включила Оливье Жиру в команду недели на позиции голкипера, теперь же дело дошло и до легендарного футбольного симулятора EA Sports FC 24 (бывшая FIFA).

"Девятка" Милана также поразил разработчиков игры и получил карточку с достаточно высоким рейтингом 84, что на 2 больше, чем центральный полузащитник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминей, вышедший на поле на 87-й минуте матча при счете 0:1 против Брентфорда и дублем принес своей команде победу.



Жиру попал в команду недели в EA Sports FC 24 в роли голкипера / соцсети EA SPORTS FC

Смотрите видео с героическим сейвом Жиру

Справка. В сезоне-2023/2024 в Серии А 37-летний Оливье Жиру провел 9 матчей, в которых забил 4 гола, отдал 3 ассиста и не пропустил ни одного гола.