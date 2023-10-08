Дженоа – Милан 0:1

Гол: Пулишич, 87

Команда украинца в семи первых матчах Серии А одержала две победы, обыграв Лацио (1:0) и Рому (4:1). В поединке против одного из лидеров чемпионата Дженоа рассчитывали таже взять очки, пишет 24 Канал.

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Два удаления вратарей и Жиру на воротах

Именитые гости больше владели инициативой и чаще пробивали по воротам соперника. Однако почти до завершения второго тайма ни одной из команд не удавалось "размочить" счет.

Лишь на 87-й минуте поединка экс-вингер Челси Кристиан Пулишич воспользовался поперечным пасом Юнуса Мусы и точным ударом отправил мяч в сетку ворот "грифонов". Игроки Дженоа сигнализировали об игре рукой игрока Милана, но арбитр после просмотра ВАР засчитал гол.

После этого началось самое интересное. На 7-й компенсированной минуте вратарь "россонери" Меньян получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Поскольку все замены Стефано Пиоли уже использовал, в ворота стал форвард Оливье Жиру.

Штрафной в исполнении Дженоа чуть не завершился голом. Мяч после удара Гудмундссона попал в перекладину.

Во время розыгрыша углового в штрафную Милана прибежал вратарь "грифонов" Мартинес. Однако вместо корысти он подвел свою команду. В одном из эпизодов голкипер неудачно выполнил подкат и получил вторую желтую карточку.

В итоге игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу Милана. Руслан Малиновский отыграл 67 минут, но не отличился результативными действиями.

После победы в Генуе Милан вышел на первое место в Серии А. У команды Пиоли 21 очко после 8 сыгранных матчей.

Дженоа опустилась на 15 позицию с 8 зачетными пунктами на счете.

Видеообзор матча Дженоа – Милан