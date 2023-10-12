Французький форвард через вилучення голкіпера Мілана та відсутність замін у команди наприкінці матчу вимушений був вдягнути воротарські рукавички на 7-й компенсованій хвилині. У результаті він провів на незвичній для себе позиції 8 хвилин та продемонстрував неабияку сміливість і воротарський хист.

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Чергова відзнака Олів'є Жиру

Такі дії не залишилися непоміченими. Спочатку Серія А включила Олів'є Жиру у команду тижня на позиції голкіпера, тепер же справа дійшла й до легендарного футбольного симулятора EA Sports FC 24 (колишня FIFA).

"Дев'ятка" Мілана також вразив розробників гри та отримав картку з досить високим рейтингом 84, що на 2 більше, ніж центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней, який вийшов на поле на 87-й хвилині матчу за рахунку 0:1 проти Брентфорда та дублем приніс своїй команді перемогу.



Жиру потрапив у команду тижня в EA Sports FC 24 у ролі голкіпера / соцмережі EA SPORTS FC

Дивіться відео з героїчним сейвом Жиру

Довідка. У сезоні-2023/2024 в Серії А 37-річний Олів'є Жиру провів 9 матчів, у яких забив 4 голи, віддав 3 асисти та не пропустив жодного голу.