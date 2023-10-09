Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А в роли голкипера. Французский форвард спас победу для "россонери".

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Лидер команды

В матче 8-го раунда чемпионата Италии в игре между Дженоа и Миланом (0:1) произошел довольно нестандартный эпизод. Роль вратаря был вынужден играть один из полевых футболистов "россонери", поскольку Майк Меньян получил красную карточку под занавес встречи, а у Милана уже не было замен в активе. Инициативу на себя взял опытный Оливье Жиру, наделший перчатки и ставший защищать рамку ворот своей команды.

Интересно, что французский форвард даже в одном моменте сыграл довольно героически и отчаянно, спас свою команду от пропущенного гола и сохранив победу "россонери". Такой поступок Жира не обошла вниманием Серии А, которая решила вознаградить завуалированного вратаря. Так, Оливье попал в символическую сборную тура итальянской першести в роли голкипера. Подобная ситуация произошла впервые в истории Серии А. Родную позицию француза занял Ромелу Лукаку из Ромы, оформившему дубль в крайней встрече против Кальяри (4:1).

Сборная 8-го тура в итальянском первенстве / Серия А

Полевые игроки, которые становились на ворота