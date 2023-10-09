Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А в роли голкипера. Французский форвард спас победу для "россонери".
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Лидер команды
В матче 8-го раунда чемпионата Италии в игре между Дженоа и Миланом (0:1) произошел довольно нестандартный эпизод. Роль вратаря был вынужден играть один из полевых футболистов "россонери", поскольку Майк Меньян получил красную карточку под занавес встречи, а у Милана уже не было замен в активе. Инициативу на себя взял опытный Оливье Жиру, наделший перчатки и ставший защищать рамку ворот своей команды.
Интересно, что французский форвард даже в одном моменте сыграл довольно героически и отчаянно, спас свою команду от пропущенного гола и сохранив победу "россонери". Такой поступок Жира не обошла вниманием Серии А, которая решила вознаградить завуалированного вратаря. Так, Оливье попал в символическую сборную тура итальянской першести в роли голкипера. Подобная ситуация произошла впервые в истории Серии А. Родную позицию француза занял Ромелу Лукаку из Ромы, оформившему дубль в крайней встрече против Кальяри (4:1).
Сборная 8-го тура в итальянском первенстве / Серия А
Полевые игроки, которые становились на ворота
- Ярослав Ракицкий в "чемпионском матче" в прошлом сезоне УПЛ между Шахтером и Днепром-1 (3:0) вынужден был сыграть роль голкипера, поскольку Анатолий Трубин получил красную карточку. Когда-то голкипером вынужденному попытался побыть Александар Драгович из Динамо в игре против "горняков" за Суперкубок Украины. Тогда Александр Шовковский был изъят за фол в собственной штрафной, после чего назначили пенальти, которое не смог отбить австриец. Тогда Шахтер, благодаря пенальти, вышел вперед на 90+1 минуте игры и завоевал трофей.
- Относительно недавний случай произошел в розыгрыше Лиги чемпионов 2019/2020 в матче между Аталантой и Манчестером Сити. Вратарь англичан Клаудио Браво был изъят за грубое нарушение правил, поэтому на ворота стал Кайл Уокер. Правый защитник даже справился с не самым лучшим штрафным Руслана Малиновского и смог удержать победу для своей команды (2:1).
- Еще один известный английский футболист также имел возможность примерить форму голкипера. В 2017 году в матче Лиги Европы Тоттенхэма против кипрского Атромитоса Гарри Кейн выступил на позиции вратаря в конце поединка после удаления Льориса, однако на тот момент "шпоры" уже выигрывали со счетом 5:0 (три мяча забил именно "Ураган"). Но вот нападающий все же запомнился в той игре, поскольку пропустил бессмысленный гол со штрафного.
- Также на ворота своего времени становились такие игроки, как Джон Терри, Филиппе Мело, Фил Ягелко и многие другие.