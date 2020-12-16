В среду, 16 декабря, единственный представитель Украины в женской Лиге чемпионов Жилстрой-2 сыграл ответный матч против БИИКа. Соперник из Казахстана выбил Украинский клуб из еврокубков.

Матч состоялся неожиданно рано, как для футбольного поединка – в 8:00 утра. Поле местного стадиона БИИКа было, мягко говоря, в ужасном состоянии. Газон был полностью промерзший, но УЕФА позволило провести встречу несмотря на такое состояние травы, пишет 24 канал.

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Обидное поражение

В первом поединке Жилстрой-2 в Полтаве минимально переиграл соперника 2:1. Голы в активе украинского клуба забили Филенко и Андрухив. Обе вышли в старте и на второе противостояние. Гол БИИКа на выезде имел серьезную угрозу для команды Натальи Зинченко. Впоследствии стало понятно, что это станет ключевой причиной вылета из Лиги чемпионов.

Уже в первом тайме хозяйки благодаря удару Кулмагамбетовой, которая откликнулась на передачу Конелли. К слову, последняя была автором первого гола казахстанского клуба в прошлом матче.

Во втором тайме футболисты Жилстрой-2 пытались сократить счет, но ни одна из атак так и не завершилась взятием ворот. Минимальная победа БИИКа – 1:0.

Такой результат стал неприемлемым для украинского клуба. Хотя по сумме двух поединков ничья. Но в результате гола, который забили игроки из Казахстана в гостях далее следуют именно они. Единственный украинский клуб Лиге чемпионов остался без еврокубковой весны.