У середу, 16 грудня, єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів Житлобуд-2 зіграв матч-відповідь проти БІІКа. Суперник з Казахстану вибив український клуб з єврокубків.

Матч відбувся несподівано рано, як для футбольного поєдинку – о 8 годині ранку. Поле місцевого стадіону БІІКа було, м'яко кажучи, у жахливому стані. Газон був повністю промерзлий, але УЄФА дозволило провести зустрічі попри такий стан трави, пише 24 канал.

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Прикра поразка

У першому поєдинку Житлобуд-2 у Полтаві мінімально переграв суперника 2:1. Голи у активі українського клубу забили Філенко та Андрухів. Обидві вийшли у старті і на друге протистояння. Гол БІІКа на виїзді мав неабияку загрозу для команди Наталії Зінченко. Згодом стало зрозуміло, що це стане ключовою причиною вильоту з Ліги чемпіонів.

Вже у першому таймі господарки завдяки удару Кулмагамбетової, яка відгукнулась на передачу Конелл. До слвоа, остання була авторкою першого гола казахстанського клубу у минулому матчі.

У другому таймі футболісти Житлобуд-2 намагались скоротити рахунок, але жодна з атак так і не завершилась взяттям воріт. Мінімальна перемога БІІКа – 1:0.

Такий результат став неприйнятним для українського клубу. Хоча за сумою двох поєдинків нічия. Але внаслідок гола, який забили гравчині з Казахстану у гостях далі йдуть саме вони. Єдиний український клуб Лізі чемпіонів залишився без єврокубкової весни.