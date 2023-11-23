Сборная Украины по футболу не смогла завоевать прямую путевку на Евро-2024. Команда Сергея Реброва заняла третье место в группе, пропустив вперед Англию и Италию, пишет 24 Канал.
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Балканский вояж
Впрочем, у "сине-желтых" будет второй шанс квалифицироваться на соревнования – через плей-офф. Украина узнала соперников, которых предстоит обойти на пути к Евро.
Так подопечные Сергея Реброва оказались в Пути В вместе с Израилем, Боснией и Герцеговиной и Исландией. Нашим соперником по полуфиналу станет сборная Боснии и Герцеговины. Матч пройдет на поле балканцев 21 марта.
Победа в этой игре выведет Украину в финал плей-офф, где нашим соперником станет кто-нибудь из пары Израиль – Исландия. Эта игра пройдет 26 марта и станет домашней для победителя нашей с боснийцами пары. Расписание стыковых матчей выглядит следующим образом:
Путь А
21 марта. Польша – Эстония
21 марта. Уэльс – Финляндия
26 марта. Уэльс / Финляндия – Польша / Эстония
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Путь В
21 марта. Израиль – Исландия
21 марта. Босния и Герцеговина – Украина
26 марта. Босния и Герцеговина / Украина – Израиль / Исландия
Путь С
21 марта. Грузия – Люксембург
21 марта. Греция – Казахстан
26 марта. Грузия / Люксембург – Греция / Казахстан
Стоит знать Полный состав корзин на Евро-2024: когда жеребьевка и где будет Украина при проходе
Жеребьевка самого Евро-2024 пройдет уже 2 декабря этого года. Если Украина пройдет на чемпионат Европы, то, как и все победители плей-офф, окажется в четвертой корзине. Сам турнир состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.