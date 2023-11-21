Групповая стадия квалификации Евро-2024 подошла к концу. Во всех десяти отборочных группах отыграны все матчи и определены обладатели прямых путевок, пишет 24 канал.
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Состав корзин
Сейчас известны уже 21 из 24 команд-участниц турнира. К двум десяткам победителей групп присоединилась и сборная Германии, которая на правах хозяйки турнира автоматически прошла.
Тем временем сформировались корзины на жеребьевку самого чемпионата Европы. Немцы оказались в первом, другие команды были распределены согласно показателям в квалификации.
- ПЕРВАЯ КОРЗИНА: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.
- ВТОРАЯ КОРЗИНА: Венгрия, Дания, Албания, Румыния, Турция, Австрия.
- ТРЕТЬЯ КОРЗИНА: Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды, Хорватия.
- ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА: Сербия, Италия, Швейцария + три победителя плей-офф.
Жеребьевка состоится 2 декабря в германском Гамбурге. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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У Украины еще есть шансы
Стоит отметить, что три команды в последней корзине определятся только в марте следующего года. Пока же в жеребьевке будут участвовать шарики с надписью "Путь А", "Путь В" и "Путь С".
На эти три путевки будут претендовать 12 сборных, в том числе и Украина. Команды разобьются на три Пути в соответствии с рейтингом Лиги наций и жеребьевкой, которая пройдет 23 ноября.
Внутри каждого из Пути пройдут полуфиналы и финал за выход на Евро. Матчи пройдут 21 и 26 марта следующего года. Состав этих квартетов выглядит так:
- ПУТЬ А: Польша, Уэльс, Эстония, одна команда из трио Финляндия / Украина / Исландия
- ПУТЬ В: Израиль, Босния и Герцеговина, две команды из трио Финляндия / Украина / Исландия
- ПУТЬ С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.