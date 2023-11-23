Сборная Украины по футболу завершила игровой 2023 год. Команда отыграла девять официальных встреч – 8 в рамках квалификации Евро-2024 и товарищеская игра с Германией в июне.

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Пока подопечные Реброва не решили задачу выхода на Евро-2024, "сине-желтых" еще будет ждать плей-офф. В этих матчах Украина забила 14 мячей. 24 канал предлагает вам подборку топ-5 голов сборной за этот год.

5. ВИКТОР ЦЫГАНКОВ (Германия – Украина)

В июне наша команда смогла расписать результативную ничью с предстоящими хозяевами Евро (3:3). Дублем в том матче отличился именно вингер Жироны, еще гол в свои ворота забил Рюдигер.

Из двух голов Виктора следует отметить первый, а особенно ассист на него. Тимчику удалась идеальная разрезная передача на экспортера по Динамо, после чего Цыганков реализовал выход один на один.

Видео гола Цыганкова (с 01:16):

4. ЕФИМ КОНОПЛЯ (Северная Македония – Украина)

Матч у Скопье забрал немало нервов у наших болельщиков, но наша сборная сумела сделать камбэк после 0:2 в первом тайме. После гола Забарного с углового красивым мячом отличился Конопля.

Здесь также следует похвалить ассистента, ведь Мудрик эффектно накрутил на фланге двух оппонентов и прострелил в центр. Ефиму удалось мощно и точно пробить в угол ворот македонцев.

Как Конопля сравнял счет (с 03:55):

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3. ВИКТОР ЦЫГАНКОВ (Северная Македония – Украина)

Мяч Конопли позволил тогда сравнять счет, но украинцы дожали соперника и забрали все три очка. Феерическим этот матч выдался для Михаила Мудрика.

Вингер Челси выступил ассистентом в решающем голе за 7 минут до финального свистка. Игрок увидел забегание Цыганкова и классно навесил на вингера Жироны. Тот в свою очередь эффектно головой опрокинул кипера в стиле Ван Перси на ЧМ-2014.

Победный гол Цыганкова (с 06:05):

2. МИХАИЛ МУДРИК (Мальта – Украина)

Более года самый дорогой игрок Украины никак не мог забить свой дебютный гол за сборную. Были и ассисты, и автогол соперника после удары Михаила, и просто плохая реализация.

Впрочем, судьба вернула должок в октябре в гостевом матче с Мальтой. При счете 2:1 в нашу пользу Мудрик протянул мяч почти из центра поля, избежал соперников и зря пробил в дальний угол под стойку.

Как Мудрик забил Мальте (с 08:26):

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1. АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ (Украина – Северная Македония)

Гол Мудрика был бы лучшим в этом году, если бы не другой шедевр за три дня до этого. Номинально домашняя игра с македонцами также давалась Украине, гол Судакова благодаря рикошету долгое время оставался единственным.

Впрочем, обстановку разрядил выход Караваева на 87 минуте. В компенсированное время Александр показал классную скорость и дриблинг на фланге, а затем заметил, что Димитриевски потерял ворота. Пушечный и точный выстрел от боковой линии поля ошеломил не только кипера, но и всю Украину!

Видео гола Караваева (с 13:19):