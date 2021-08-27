Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа
27 августа 2021 , 13:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Состоялась жеребьевка Лиги Европы. Известны все группы и участники турнира.
В этом сезоне в Лиге Европы произошли значительные изменения. Все из-за введения нового турнира – Лиги наций. Поэтому сократилось и количество команд в групповой стадии Лиги Европы (с 48 до 32). Именно поэтому Украина и не получила прямой путевки в групповой этап – Заря была вынуждена пробиваться через квалификацию, но не сумела этого сделать. Поэтому вылетела в Лигу конференций.
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Результаты жеребьевки
- Группа A: Лион, Рейнджерс, Спарта, Брондбю.
- Группа B: Монако, ПСВ, Реал Сосьедад, Штурм.
- Группа C: Наполи, Лестер, Спартак, Легия.
- Группа D: Олимпиакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен.
- Группа E: Лацио Локомотив, Марсель, Галатасарай.
- Группа F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорец, Мидтьюлланн.
- Группа G: Байер, Селтик, Бетис, Ференцварош.
- Группа H: Динамо (Загреб), Генк, Вест Хэм, Рапид.
Даты матчей
- Тур 1: 16 сентября
- Тур 2: 30 сентября
- Тур 3: 21 октября
- Тур 4: 4 ноября
- Тур 5: 25 ноября
- Тур 6: 9 декабря
Календарь матчей будет известен позже.
Три лучших команды каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году.
- Победители групп сыграют в 1/8 финала.
- Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
- Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.
Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года.