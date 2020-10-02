В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников получила луганская "Заря".

Луганская "Заря" во время жеребьевки была в четвертой корзине. Поэтому на легких соперников украинской команде надеяться не стоило.

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Во время жеребьевки "Заря" попала в группу G, где ее соперниками будут португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.

Хотя во время жеребьевки украинская команда могла попасть и в "группу смерти", где их ожидали итальянский "Наполи", испанский "Реал Сосьедад" и нидерландский "АЗ Алкмар".

Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того как будут учтены расписания матчей всех команд и других участников турнира. Пока известны только даты, когда состоятся матчи:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря