Жеребьевка Лиги Европы: соперники "Зари" и календарь матчей луганчан
В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников получила луганская "Заря".
Луганская "Заря" во время жеребьевки была в четвертой корзине. Поэтому на легких соперников украинской команде надеяться не стоило.
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Во время жеребьевки "Заря" попала в группу G, где ее соперниками будут португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.
Хотя во время жеребьевки украинская команда могла попасть и в "группу смерти", где их ожидали итальянский "Наполи", испанский "Реал Сосьедад" и нидерландский "АЗ Алкмар".
Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того как будут учтены расписания матчей всех команд и других участников турнира. Пока известны только даты, когда состоятся матчи:
Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 декабря