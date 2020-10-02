Жеребкування Ліги Європи: суперники "Зорі" та календар матчів луганчан
У п'ятницю, 2 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи. Своїх суперників отримала луганська "Зоря".
Луганська "Зоря" під час жеребкування була у четвертому кошику. Відтак на легких суперників українській команді сподіватися не варто було.
До теми: Жеребкування Ліги Європи: результати, групи, дати та суперники
Під час жеребкування "Зоря" потрапила до групи G, де її суперником будуть португальська "Брага", англійський "Лестер" та грецький АЕК.
Хоча під час жеребкування українська команда могла потрапити й до "групи смерті", де на них очікували італійський "Наполі", іспанський "Реал Сосьєдад" та нідерландський "АЗ Алкмаар".
Повний календар групового етапу стане відомий в п'ятницю ввечері, 2 жовтня, після того як буде враховано розклад матчів всіх команд і інших учасників турніру. Поки відомо лише дати, коли відбудуться матчі:
Тур 1: 22 жовтень
Тур 2: 29 жовтень
Тур 3: 5 листопад
Тур 4: 26 листопад
Тур 5: 3 грудень
Тур 6: 10 грудень