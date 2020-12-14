Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии турнира сыграют и две украинские команды – Динамо и Шахтер
В 1/16 финала Лиги Европы вышли 32 команды. 24 клуба – с группового этапа турнира, а еще восемь команд – те, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов, пишет 24 канал.
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Перед жеребьевкой все клубы были посеяны на две группы – сеяные и несеяные. В первую попали победители групп и четыре лучшие команды из Лиги чемпионов. Во вторую, соответственно, команды, занявшие вторые места в своих группах, а также остальные четыре клуба из ЛЧ. Сеяные команды ответный матч будут проводить дома.
Во время жеребьевки соперниками не могли выпасть команды, которые выступали в одной группе, а также клубы из одной страны. Разводят российские и украинские клубы.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
- Вольфсберг – Тоттенхэм
- Динамо (Киев) – Брюгге
- Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
- Бенфика – Арсенал
- Црвена Звезда – Милан
- Антверпен – Рейнджерс
- Славия – Лестер
- Зальцбург – Вильярреал
- Брага – Рома
- Краснодар – Динамо (Загреб)
- Янг Бойз – Байер
- Мольде – Хоффенхайм
- Гранада – Наполи
- Маккаби (Тель-Авив) – Шахтер
- Лилль – Аякс
- Олимпиакос – ПСВ
Первые матчи состоятся 18 февраля. Ответный матч – 25 февраля.
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