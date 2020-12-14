Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии турнира сыграют и две украинские команды – Динамо и Шахтер

В 1/16 финала Лиги Европы вышли 32 команды. 24 клуба – с группового этапа турнира, а еще восемь команд – те, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

К теме Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Перед жеребьевкой все клубы были посеяны на две группы – сеяные и несеяные. В первую попали победители групп и четыре лучшие команды из Лиги чемпионов. Во вторую, соответственно, команды, занявшие вторые места в своих группах, а также остальные четыре клуба из ЛЧ. Сеяные команды ответный матч будут проводить дома.

Во время жеребьевки соперниками не могли выпасть команды, которые выступали в одной группе, а также клубы из одной страны. Разводят российские и украинские клубы.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Вольфсберг – Тоттенхэм

Динамо (Киев) – Брюгге

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Бенфика – Арсенал

Црвена Звезда – Милан

Антверпен – Рейнджерс

Славия – Лестер

Зальцбург – Вильярреал

Брага – Рома

Краснодар – Динамо (Загреб)

Янг Бойз – Байер

Мольде – Хоффенхайм

Гранада – Наполи

Маккаби (Тель-Авив) – Шахтер

Лилль – Аякс

Олимпиакос – ПСВ

Первые матчи состоятся 18 февраля. Ответный матч – 25 февраля.