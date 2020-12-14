Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії турніру зіграють і дві українські команди – Динамо та Шахтар
До 1/16 фіналу Ліги Європи вийшли 32 команди. 24 клуби – з групового етапу турніру, а ще вісім команд – ті, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів, пише 24 канал.
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Перед жеребкуванням усі клуби були посіяні на два кошики – сіяні та несіяні. До першого попали переможці груп та чотири кращі команди з Ліги чемпіонів. До другого, відповідно, команди, які посіли другі місця у своїх групах, а також решта чотири клуби з ЛЧ. Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть дома.
Під час жеребкування в суперники не могли випасти команди, які виступали в одній групі, а також клуби з однієї країни. Розводять і російські та українські клуби.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
- Вольфсберг – Тоттенхем
- Динамо (Київ) – Брюгге
- Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
- Бенфіка – Арсенал
- Црвена Звезда – Мілан
- Антверпен – Рейнджерс
- Славія – Лестер
- Зальцбург – Вільярреал
- Брага – Рома
- Краснодар – Динамо (Загреб)
- Янг Бойз – Баєр
- Мольде – Хоффенхайм
- Гранада – Наполі
- Маккабі (Тель-Авів) – Шахтар
- Лілль – Аякс
- Олімпіакос – ПСВ
Перші матчі відбудуться 18 лютого. Матчі-відповіді – 25 лютого.
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