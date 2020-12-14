Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії турніру зіграють і дві українські команди – Динамо та Шахтар

До 1/16 фіналу Ліги Європи вийшли 32 команди. 24 клуби – з групового етапу турніру, а ще вісім команд – ті, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

До теми Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перед жеребкуванням усі клуби були посіяні на два кошики – сіяні та несіяні. До першого попали переможці груп та чотири кращі команди з Ліги чемпіонів. До другого, відповідно, команди, які посіли другі місця у своїх групах, а також решта чотири клуби з ЛЧ. Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть дома.

Під час жеребкування в суперники не могли випасти команди, які виступали в одній групі, а також клуби з однієї країни. Розводять і російські та українські клуби.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Вольфсберг – Тоттенхем

Динамо (Київ) – Брюгге

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед

Бенфіка – Арсенал

Црвена Звезда – Мілан

Антверпен – Рейнджерс

Славія – Лестер

Зальцбург – Вільярреал

Брага – Рома

Краснодар – Динамо (Загреб)

Янг Бойз – Баєр

Мольде – Хоффенхайм

Гранада – Наполі

Маккабі (Тель-Авів) – Шахтар

Лілль – Аякс

Олімпіакос – ПСВ

Перші матчі відбудуться 18 лютого. Матчі-відповіді – 25 лютого.