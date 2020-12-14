Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. А после этого составили и календарь матчей.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16, 17, 23 и 24 февраля. В каждый из этих дней будет по две игры. Ответные матчи запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта.

Примечательно Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

16 февраля и 10 марта

Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия)

Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)

17 февраля и 9 марта

Порту (Португалия) – Ювентус (Италия)

Севилья (Испания) – Боруссия (Дортмунд, Германия)

23 февраля и 17 марта

Лацио (Италия) – Бавария (Германия)

Атлетико (Испания) – Челси (Англия)

24 февраля и 16 марта