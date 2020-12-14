Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: кто и когда сыграет
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. А после этого составили и календарь матчей.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16, 17, 23 и 24 февраля. В каждый из этих дней будет по две игры. Ответные матчи запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта.
Примечательно Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
16 февраля и 10 марта
- Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия)
- Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)
17 февраля и 9 марта
- Порту (Португалия) – Ювентус (Италия)
- Севилья (Испания) – Боруссия (Дортмунд, Германия)
23 февраля и 17 марта
- Лацио (Италия) – Бавария (Германия)
- Атлетико (Испания) – Челси (Англия)
24 февраля и 16 марта
- Боруссия (Менхенгладбах, Германия) – Манчестер Сити (Англия)
- Аталанта (Италия) – Реал (Испания)
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