У четвер, 1-го жовтня, відбулося церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Своїх суперників дізналося київське "Динамо".

Київське "Динамо" у Лізі чемпіонів потрапило до "групи смерті" – G. Про це повідомляє 24 канал.

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Суперниками "Динамо" стали: "Ювентус" (Італія), "Барселона" (Іспанія) та "Ференцварош" (Угорщина).

Як "Динамо" потрапило в Лігу чемпіонів

Київський клуб повертається у Лігу чемпіонів вперше з сезону-2016/2017. Тоді "біло-сині" грали у Лізі чемпіонів завдяки перемозі в УПЛ.

Ставши віцечемпіоном України у минулому сезоні, "Динамо" потрапило до 3-го раунду кваліфікації.

Спершу "Динамо" перемогло нідерландський "АЗ Алкмаар" (2:0), а в плей-офф за сумою двох матчів вибило бельгійський "Гент" (5:1).