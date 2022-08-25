В Лиге чемпионов выступят 32 команды. Во время жеребьевки они будут поделены на 8 групп по четыре команды в каждой.

На тему Определились потенциальные соперники Шахтера в Лиге чемпионов: когда жеребьевка

Перед жеребьевкой команды разделили на четыре корзины. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне (Реал и Айнтрахт соответственно), а также победители шести чемпионатов – Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Милан (Италия), ПСЖ (Франция), Порту (Португалия). и Аякс (Нидерланды). Поскольку Реал выиграл и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, вместо победителя Ла Лиги в первую корзину попал чемпион Нидерландов.

В корзинах со второго по четвертое места распределены в соответствии с рейтингом команд. Шахтер попал в третью корзину. Это означает, что другие команды из третьей корзины не будут в соперниках у донецкой команды.

Соперниками "горняков" будут по одной команде из каждой корзины.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00.