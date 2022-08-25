У Лізі чемпіонів виступлять 32 команди. Під час жеребкування вони будуть поділені на 8 груп по чотири команди в кожній.

До теми Визначилися потенційні суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів: коли жеребкування

Перед жеребкуванням команди поділили на чотири кошики. У перший кошик потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону (Реал та Айнтрахт відповідно), а також переможці шести чемпіонатів – Манчестер Сіті (Англія), Баварія (Німеччина), Мілан (Італія), ПСЖ (Франція), Порту (Португалія) та Аякс (Нідерланди). Оскільки Реал виграв і чемпіонат Іспанії, і Лігу чемпіонів, то замість переможця Ла Ліги в перший кошик потрапив чемпіон Нідерландів.

В кошиках з другого по четвертий місця розподілені відповідно до рейтингу команд. Шахтар потрапив у третій кошик. Це означає, що інші команди з третього кошика не будуть в суперниках в донецької команди.

Суперниками "гірників" будуть по одній команді з кожного кошика.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:00.