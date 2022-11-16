Женщины на Евро

Сборные Украины по волейболу отобрались на чемпионат Европы, который должен пройти в следующем году. Женская команда показала стопроцентный результат, выиграв все матчи у Венгрии, Португалии и Кипра.

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Теперь же команда узнала своих соперников по Евро. Украинки попали в группу А, где им будут противостоять Бельгия, Словения, Сербия, Польша и Венгрия.

Матчи нашей группы будут проходить в Бельгии. Также хозяевами Евро, которое пройдет с 15 августа по 3 сентября 2023 года, будут Эстония, Италия и Германия. Полный состав секстетов выглядит так:

ГРУППА А: Бельгия, Словения, Сербия, Польша, Украина, Венгрия.

ГРУППА В: Италия, Румыния, Болгария, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария.

ГРУППА С: Германия, Азербайджан, Турция, Чехия, Швеция, Греция.

ГРУППА D: Эстония, Финляндия, Нидерланды, Франция, Словакия, Испания.

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Мужчины на Евро

Также прошла жеребьевка и мужского Евро-2023 по волейболу. Наша страна должна была быть одним из четырех хозяев турнира, однако из-за войны войны против России матчи перенесли в Израиль.

"Сине-желтая" команда попала в секстет В. Там нашими соперниками станут Болгария, Финляндия, Словения, Хорватия, Испания. Матчи примут болгары, а сам турнир пройдет с 28 августа по 16 сентября следующего года. Состав групп следующий:

ГРУППА А: Италия, Швейцария, Сербия, Германия, Бельгия, Эстония.

ГРУППА В: Болгария, Финляндия, Словения, Украина, Хорватия, Испания.

ГРУППА С: Северная Македония, Черногория, Польша, Нидерланды, Чехия, Дания.

ГРУППА D: Израиль, Румыния, Франция, Турция, Португалия, Греция.