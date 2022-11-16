Жінки на Євро

Збірні України з волейболу відібрались на чемпіонат Європи, який має пройти у наступному році. Жіноча команда показала стовідсотковий результат, вигравши всі матчі у Угорщини, Португалії та Кіпру.

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Тепер же команда дізналась своїх суперників на Євро. Українки потрапили в групу А, де їм будуть протистояти Бельгія, Словенія, Сербія, Польща та знову Угорщина.

Матчі нашої групи проходитимуть у Бельгії. Також господарями Євро, яке пройде з 15 серпня по 3 вересня 2023 року будуть Естонія, Італія та Німеччина. Повний склад секстетів виглядає так:

ГРУПА А: Бельгія, Словенія, Сербія, Польща, Україна, Угорщина.

ГРУПА В: Італія, Румунія, Болгарія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Швейцарія.

ГРУПА С: Німеччина, Азербайджан, Туреччина, Чехія, Швеція, Греція.

ГРУПА D: Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Іспанія.

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Чоловіки на Євро

Також пройшло жеребкування і чоловічого Євро-2023 з волейболу. Наша країна мала бути одним із чотирьох господарів турніру, проте через війну проти Росії матчі перенесли в Ізраїль.

"Синьо-жовта" команда потрапила у секстет В. Там нашими суперниками стануть Болгарія, Фінляндія, Словенія, Хорватія, Іспанія. Матчі приймуть болгари, а сам турнір пройде з 28 серпня по 16 вересня наступного року. Склад груп наступний:

ГРУПА А: Італія, Швейцарія, Сербія, Німеччина, Бельгія, Естонія.

ГРУПА В: Болгарія, Фінляндія, Словенія, Україна, Хорватія, Іспанія.

ГРУПА С: Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Нідерланди, Чехія, Данія.

ГРУПА D: Ізраїль, Румунія, Франція, Туреччина, Португалія, Греція.