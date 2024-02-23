Участие в жеребьевке Лиги Европы приняли 16 клубов – 8 команд, которые пробились в следующую стадию с первого места своей группы (сеяные) и 8 триумфаторов стыковых поединков стадии 1/16 финала (несеяные), пишет 24 Канал.
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Кто попал в 1/8 финала Лиги Европы
Противостояние 1/8 финала Лиги Европы будут состоять из двух поединков. Хозяевами в первых матчах будут коллективы, которые выиграли стыковые поединки.
К сожалению, донецкий Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" расписали боевую ничью в Гамбурге 2:2 против французского Марселя. А уже на выезде 22 февраля проиграли "провансальцам" 3:1. Единственный гол в ответном матче в составе донецкого клуба забил Георгий Судаков, который реализовал пенальти.
Однако без украинского следа здесь не обойдется. Среди несеяных в жеребьевке 1/8 финала ЛЕ есть лиссабонская Бенфика, за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. "Орлы" в первом поединке обыграли французскую Тулузу 2:1, а в ответном матче расписали нулевую мировую.
Интересно, что Бенфика не является единственным представителем в этом еврокубковом турнире. В 1/8 прошел и Спортинг, который тоже среди несеяных.
Пары 1/8 финала Лиги Европы
- Спарта Прага – Ливерпуль
- Марсель – Вильярреал
- Рома – Брайтон
- Бенфика – Рейнджерс
- Фрайбург – Вест Хэм
- Спортинг – Аталанта
- Милан – Славия Прага
- Карабах – Байер