Участь у жеребкування Ліги Європи взяли 16 клубів – 8 команд, які пробились у наступну стадію із першого місця своєї групи (сіяні) та 8 тріумфаторів стикових поєдинків стадії 1/16 фіналу (несіяні), пише 24 Канал.
До теми Успіх Трубіна, прохід Мілана та драма в Римі: всі результати 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024
Без українських клубів
Протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи складатимуться із двох поєдинків. Господарями у перших матчах будуть колективи, які виграли стикові поєдинки.
На жаль, донецький Шахтар не зміг пробитись до 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" розписали бойову нічию у Гамбургу 2:2 проти французького Марселя. А вже на виїзді 22 лютого програли "провансальцям" 3:1. Єдиний гол у матчі-відповіді у складі донецького клубу забив Георгій Судаков, який реалізував пенальті.
Однак без українського сліду тут не обійдеться. Серед несіяних у жеребкуванні 1/8 фіналу ЛЄ є лісабонська Бенфіка, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін. "Орли" у першому поєдинку обіграли французьку Тулузу 2:1, а у матчі-відповіді розписали нульову мирову.
Цікаво, що Бенфіка не є єдиним представником у цьому єврокубковому турнірі. В 1/8 пройшов й Спортінг, який теж серед несіяних.
Пари 1/8 фіналу Ліги Європи
- Спарта Прага – Ліверпуль
- Марсель – Вільярреал
- Рома – Брайтон
- Бенфіка – Рейнджерс
- Фрайбург – Вест Хем
- Спортінг – Аталанта
- Мілан – Славія Прага
- Карабах – Баєр