Участь у жеребкування Ліги Європи взяли 16 клубів – 8 команд, які пробились у наступну стадію із першого місця своєї групи (сіяні) та 8 тріумфаторів стикових поєдинків стадії 1/16 фіналу (несіяні), пише 24 Канал.

До теми Успіх Трубіна, прохід Мілана та драма в Римі: всі результати 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024

Без українських клубів

Протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи складатимуться із двох поєдинків. Господарями у перших матчах будуть колективи, які виграли стикові поєдинки.

На жаль, донецький Шахтар не зміг пробитись до 1/8 фіналу Ліги Європи. "Гірники" розписали бойову нічию у Гамбургу 2:2 проти французького Марселя. А вже на виїзді 22 лютого програли "провансальцям" 3:1. Єдиний гол у матчі-відповіді у складі донецького клубу забив Георгій Судаков, який реалізував пенальті.

Однак без українського сліду тут не обійдеться. Серед несіяних у жеребкуванні 1/8 фіналу ЛЄ є лісабонська Бенфіка, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін. "Орли" у першому поєдинку обіграли французьку Тулузу 2:1, а у матчі-відповіді розписали нульову мирову.

Цікаво, що Бенфіка не є єдиним представником у цьому єврокубковому турнірі. В 1/8 пройшов й Спортінг, який теж серед несіяних.

Пари 1/8 фіналу Ліги Європи

Спарта Прага – Ліверпуль

Марсель – Вільярреал

Рома – Брайтон

Бенфіка – Рейнджерс

Фрайбург – Вест Хем

Спортінг – Аталанта

Мілан – Славія Прага

Карабах – Баєр

Зверніть увагу! Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня. Поєдинки-відповіді через тиждень після перших зустрічей – 14 березня. Невдахи цієї стадії попрощаються із єврокубками та будуть стежити за чвертьфіналами вже по телевізору.