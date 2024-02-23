22 февраля в Лиге Европы 2023-2024 проходят ответные матчи 1/16 финала. В восьми парах определяются победители, которые выйдут в 1/8 финала, пишет 24 канал.

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Украину будет представлять только Трубин

Среди участников этой стадии был и донецкий Шахтер. Команда Марино Пушича после "домашней" ничьей не смогла дать бой Марселю и выезде и уступила 1:3. Таким образом, "горняки" прекратили свой путь в еврокубках.

А вот Бенфика, где выступает экс-игрок дончан Анатолий Трубин, свою дуэль с Тулузой смогла выиграть. В первой игре португальцы вырвали победу в компенсированное время, а уже на поле французов отстояли нулевую ничью. На счету украинца аж шесть сейвов.

Из португальцев дальше прошел и Спортинг, а вот Брага была близка к камбэку в игре с Карабахом. Однако азербайджанцы в экстратайме завоевали путевку дальше.

Провал французов

К слову, Марсель остается единственным французским клубом в Лиге Европы. Ренн переиграл Милан, но не смог компенсировать выездные 0:3. Ланс же в экстратаймах уступил Фрайбургу.

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Напряженной получилась и дуэль Фейеноорда и Ромы, которые уже третий евросезон подряд пересекаются в плей-офф еврокубков. Прошлые два раза римляне праздновали успех, этот же раз после традиция не изменилась – Рома прошла дальше благодаря серии пенальти.

Все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

МАРСЕЛЬ (Франция) – ШАХТЕР (Украина) 3:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81 – Судаков, 12 (пен)

ТУЛУЗА (Франция) – БЕНФИКА (Португалия) 0:0 (первый матч – 1:2)

РЕНН (Франция) – МИЛАН (Италия) 3:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58.

РОМА (Италия) – ФЕЕНОРД (Нидерланды) 1:1, пен – 4:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5.





ФРАЙБУРГ (Германия) – ЛАНС (Франция) 3:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Шаллаи, 68, 90+3, Грегорич, 99 – Коста, 28, Ваи, 45+2.

СПАРТА (Чехия) – ГАЛАТАСАРАЙ (Турция) 4:1 (первый матч – 2:3)

Голы: Пресиадо,8, Туци, 74, Гараслин, 80, Кухта, 90+6 – Бардакчи, 16.

СПОРТИНГ (Португалия) – ЯНГ БОЙЗ (Швейцария) 1:1 (первый матч – 3:1)

Гол: Дьокереш, 13 – Ганвула, 84 (пен).

КАРАБАХ (Азербайджан) – БРАГА (Португалия) 2:3 (первый матч – 4:2)

Голы: Силва, 102, Ахундзаде, 120+2 – Фернандес, 70, Джало, 83, Банза, 115 (пен).

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже 23 февраля в Ньоне в штаб-квартире УЕФА. Распределение на сеяных и несеяных будет следующим: