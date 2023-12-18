С кем сыграет Шахтер: онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф Лиги Европы
Во втором по рангу турнире выступит действующий чемпион Украины. Его потенциальными соперниками станут команды из вторых мест в ЛЕ. Узнайте, где можно в прямой трансляции увидеть жеребьевку.
В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023-2024. Начало – в 14:00 по киевскому времени, пишет 24 канал.
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Где смотреть жеребьевку Лиги Европы
Прямая трансляция процедуры состоится на официальном сайте УЕФА. Также онлайн-трансляция будет доступна на онлайн-сервисе Megogo. Все пары этой стадии вы сможете узнать после жеребьевки на сайте 24 канала.
Среди участников этой стадии будет и донецкий "Шахтер". Команда Марино Пушича заняла третье место в группе ЛЧ и перешла во второй по рангу турнире. Как и другие третьи команды из Лиги чемпионов, "горняки" будут среди несеянных.
СЕЯНЫ:
- Фрайбург (Германия)
- Рома (Италия)
- Ренн (Франция)
- Марсель (Франция)
- Тулуза (Франция)
- Спортинг (Португалия)
- Спарта (Чехия)
- Карабах (Азербайджан)
НЕССЕАНЫ:
- Шахтер (Украина)
- Милан (Италия)
- Ланс (Франция)
- Бенфика (Португалия)
- Брага (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Галатасарай (Турция)
- Янг Бойз (Швейцария)
Детали жеребьевки
Их потенциальными соперниками будут клубы, которые на групповой стадии Лиги Европы заняли вторые места. Победители этого раунда ЛЕ пройдут в 1/8 финала, где сойдутся с клубами из первых мест в группах.
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Единственное ограничение, которое будет действовать во время жеребьевки, будет относиться к клубам из одной страны. Такие не смогут оказаться в одной паре. Несеяные клубы первые матчи проведут на своем поле, тогда как вторые – на выезде.
Встречи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля 2024 года. Финал назначен 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".