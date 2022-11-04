На 35-й минуте при счете 2:0 в пользу Реала судья назначил пенальти для Селтика. 11-метровый взялся исполнять Юранович, пишет 24 канал.

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"Сдало" направление удара своего земляка по сборной Хорватии

Футболист шотландского клуба не сумел переиграть Куртуа, бросившегося в ту сторону, куда пробил соперник.

Как оказалось впоследствии, что перед пенальти Тибо получил подсказку от капитана "сливочных" Модрича. Лука хорошо знает Юрановича, с которым вместе выступает за сборную Хорватии, поэтому догадывался, куда будет пробивать земляк, играющий за Селтик.

Модрич рукой указал для своего голкипера направление удара Юрановича.



Момент с пенальти в матче Реал – Селтик / Фото Official Real Madrid Fan Club in Vietnam

Напомним, что матч закончил разгромной победой Реала со счета 5:1.