Легенда Барселоны сыграет за команду Шевченка в благотворительном матче в поддержку Украины

В августе состоится матч с участием Зинченко и Шевченко, где будут собирать средства в поддержку Украины. Стало известно еще об одном участнике этого благородного события.

В Лондоне, 5 августа, пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко, которые и приглашают игроков в свои команды.

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Легендарный защитник Барселоны стал очередной звездой благотворительного матча

Накануне стало известно, что Арсен Венгер будет возглавлять команду Зинченко. Теперь к празднику футбола присоединился и эксфутболист Барселоны – Жерар Пике.

Выдающаяся карьера Пике

4-разовый победитель Лиги чемпионов (3 в составе Барселоны и 1 – в Манчестер Юнайтед).

Чемпион Англии, обладатель Кубка английской Лиги и Суперкубка Англии.

Чемпион мира и Европы по сборной Испании.

Победитель клубного чемпионата мира (3), Суперкубка УЕФА (3), чемпион Испании (8), обладатель Кубка Испинии (7), Суперкубка Испании (6).

Всего в составе Барселоны провел 616 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 13 ассистов.

Среди потенциальных участников матча также называют легенд сборной Англии Рио Фердинанда и Дэвида Бекхэма, экс-футболистку, а ныне телеведущую Алекс Скотт и певца Найла Хорана.