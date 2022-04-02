Женская сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по борьбе

В Будапеште разыграли все медали чемпионата Европы по борьбе среди женщин. Украинская сборная завоевала 5 наград.

Зажгли на венгерском ковре

Соревнования на чемпионате Европы по женской борьбе закончены. Украинки на фоне волнений и войны в родной стране смогли показать характер и выступить в Венгрии, сообщает 24 канал.

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Сразу 5 наград пополнили копилку сборной Украины. Александра Хоменец стала автором первой медали страны в Будапеште. В весе до 55 килограммов 18-летняя представительница Львовской области досадно отдала "золото" на последних секундах и стала серебряным призером.

31 марта "бронзу" Украине принесла Алла Белинская, которая выступала в весовой категории 68 килограммов.

В первый день апреля украинское наработок пополнился еще тремя наградами. Новоиспеченными чемпионками Европы стали Алина Акобия-Грушина (57 килограммов) и Татьяна Рижко (65 килограммов).

На третье место пьедестала в весе 62 килограмма поднялась Илона Прокопенюк, которая получила бронзовую медаль на отказе соперницы из Сербии.

До "бронзы" близка была Лилия Маланчук (53 килограмма), но уступила в бронзовом финале.

Вне пьедестала оказались еще несколько украинок – Соломия Винник, Наталья Кливчуцкая, Анастасия Алпеева и Романа Вовчак.

Женская сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы. На одну медаль меньше у Турции, которая стала второй. А вот в общекомандном зачете "сине-желтые" заняли второе место, уступив уже ту же турецкую сборную - 135 очков против 140 в Турции.