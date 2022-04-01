Один день – две золотые медали Украины

24-летняя украинская борчиха посоревновалась за золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов. Татьяна Рижко встретилась против представительницы Азербайджана Элис Маноловой, пишет 24 канал.

К теме Акобия-Грушина в молниеносном стиле принесла Украине "золото" чемпионата Европы по борьбе

С первых секунд было видно мощное настроение рожка на победу. Украинка уверенно пошла в атаку, захватила ногу и завоевала первые очки. Чуть меньше двух минут понадобились Татьяне, чтобы досрочно закончить финальную схватку – 4:0.

Украинка побежала в объятия Юлии Ткач, которая была секунданткой наших борчих. К сожалению, из-за войны в Украине тренеры-мужчины не смогли уехать из страны, поэтому их роль взяла на себя титулованная борчиха Ткач.

Рижко взяла сине-желтое знамя и традиционно сделала круг уважения на ковре. Трибуны аплодисментами встретили новоиспеченную чемпионку.

Татьяна Рижко – чемпионка Европы. Это второе "золото" Украины за один день.

Борчинь принесла Украине пятую награду в Будапеште. 1 апреля звание чемпионки получила Алина Акобия-Грушина (57 килограммов), а третьей стала Илона Прокопенюк (62 килограмма).

Днем ранее Александра Хоменец (55 килограммов) и Алла Белинская (68 килограммов) принесли стране две первые медали чемпионата Европы – "серебро" и "бронзу" соответственно.

К сожалению, 1 апреля борьбу за третье место проиграла Лилия Маланчук (53 килограмма).

Интересно! Женская сборная Украины по борьбе с 5 медалями закончила чемпионат Европы в Будапеште.