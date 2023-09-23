Женская сборная Украины одолела сбор в Чехии в рамках отбора к Олимпийским играм-2024. Перед победой украинки проиграла пять поединков. 24 Канал.

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Пора взять себя в руки

"Сине-желтые" добыли в борьбе долгожданный триумф в квалификации. Сборная Украины вырвала победу 1:3 у представительниц Чехии. Но вот матч для нашей команды прошел не гладко. Украинки неудачно провели первый сет, уступив с отставанием в 13 очков, что могло сигнализировать об уже привычном исходе для нашей команды. Но вот "сине-желтые" сумели собраться и вырвать победу во втором сете с минимальным преимуществом (25:23).

Наевшись уверенности, украинки продолжили прокладывать путь к своему дебютному триумфу. В третьем "тайме" сборная Украины перехватила инициативу в свои ладони, поскольку смогли одержать еще одну победу (25:18). А уже в четвертом сете "сине-желтые" разгромили чешских соперниц с преимуществом в плюс 10 очков, забив последний гвоздь в гроб оппоненток.

Таким образом, сборная Украины одержала первую победу в квалификации к Олимпийским играм-2024. Напомним, что к первенству, которое состоится в Париже, выйдут лишь две лучшие команды. Украину формируют группу еще с 7 коллективами, а именно с Мексикой, Чехией, Китаем, Канадой и лидерами таблицы Нидерландами, Доминиканской Республикой и Сербией.

Кстати говоря. "Сине-желтые" ранее уступили в пяти стартовых поединках, а именно Китаю (3:0), Сербии (3:0), Доминиканской Республике (3:0), Нидерландам (3:0) и Канаде (3:1) ).