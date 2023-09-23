Жіноча збірна України здолала збірyу Чехії в рамках відбору до Олімпійських ігор-2024. Перед звитягою українки програла п'ять поєдинків, пише 24 Канал.

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Час взяти себе в руки

"Синьо-жовті" вибороли довгоочікуваний тріумф у кваліфікації. Збірна України вирвала перемогу 1:3 у представниць Чехії. Та от матч для нашої команди пройшов не гладко. Українки невдало провели перший сет, поступившись із відставанням у 13 очок, що могло сигналізувати про уже звичний фінал для нашої команди. Та от "синьо-жовті" зуміли зібратися та вирвати перемогу у другому сеті з мінімальною перевагою (25:23).

Наївшись впевненості українки продовжили прокладати шлях до свого дебютного тріумфу. У третьому "таймі" збірна України перехопила ініціативу у свої долоні, оскільки змогли здобути ще одну перемогу (25:18). А вже в четвертому сеті "синьо-жовті" розгромили чеських суперниць з перевагою в плюс 10 очок, забивши останній цвях у домовину опоненток.

Таким чином, збірна України здобула першу перемогу в кваліфікації до Олімпійських ігор-2024. Нагадаємо, що до першості, котра відбудеться у Парижі вийдуть лише дві кращі команди. України формують групу ще із 7 колективами, а саме із Мексикою, Чехією, Китаєм, Канадою та лідерами таблиці Нідерландами, Домініканською Республікою і Сербією.

До речі. "Синьо-жовті" раніше поступились у п'ятьох стартових поєдинках, а саме Китаю (3:0), Сербії (3:0), Домініканській Республіці (3:0), Нідерландам (3:0) та Канаді (3:1).