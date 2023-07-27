Украина (Ж) – Хорватия (Ж) 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)

В этом году женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории стала победительницей Золотой Евролиги. Это позволило команде Ивана Петкова пройти в Кубок претендентов, пишет 24 канал.

По теме Женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги

В этом соревновании принимают участие восемь сборных со всего мира. Начиная с четвертьфинала они определяют лучшую команду по олимпийской системе. Победитель турнира получит путевку в самый престижный коммерческий турнир Лиги наций.

Первым соперником "желто-синих" на соревнованиях во французском Лавале стала сборная Хорватии. Наша команда не имела проблем с балканками в первых двух сетах, одержав в каждом из них по 10 очков преимущества.

Третий сет оказался самым трудным для украинок, его Хорватия смогла выиграть благодаря нашим ошибкам. Впрочем, уже в следующем подопечные Петкова дожали балканского оппонента и вышли в полуфинал.

Читайте также Завершили на минорной ноте: Украина уступила Турции в невероятном финале Золотой Евролиги

Там соперником Украины станет сборная-хозяйка Кубка претендентов Франция, которая в своем четвертьфинале всухую одолела Вьетнам. Команды встречались на групповой стадии Золотой Евролиги и обменялись победами (по 3:1).

Справка. Матч Франция – Украина в полуфинале Кубка претендентов состоится 29 июля (суббота). Начало – в 18:00 по киевскому времени.