Турция - Украина 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Сборная Украины по волейболу среди мужчин отыграла сезон в Золотой Евролиге, пишет 24 канал. Подопечные Угиса Крастиньша не заметили соперников по гриппу, всухом выиграв все матчи с Бельгией, Хорватией и Северной Македонией.

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Первый сет "сине-желтые" проиграли только в полуфинале с хорватами. Но в конце концов Украина переломила ход игры и выиграла 3:1. В решающей встрече нашей команде противостояла сборная Турции. Украина уже выигрывала Евролигу в 2017 году.

Более того, за последние три года это был второй финал для нашей команды. В 2021 украинцы также играли в решающей игре с турками, но уступили 1:3. На этот раз наша команда была фавориткой финала, но турки опровергли эти расписания.

Первый сет Украина взяла без проблем, дав Турции всего 14 очков. Впрочем, со второго наши соперники включились и на жилах начала выигрывать. Во втором сете "красно-белые" переиграли нашу команду всего на три очка, а в третьем дожали после того, как украинцы вытянули на счет 24:24.

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Украине оставалось выигрывать два сета подряд. В четвертом наша команда включилась и выиграла паритет. Но в решающем сете, который шел в 15 очков, турки не оставили нам шансов. "Красно-белые" не подпускали подопечных Крастиньша к себе ближе чем на 4 пункта.

Наши же ребята расклеились и четырежды подряд ошиблись на подаче. Таким образом Турция выигрывает Золотую Евролигу, а Украина ожидает Кубка претендентов, чтобы попасть в следующий розыгрыш Лиги наций.