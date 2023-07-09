Швеция (Ж) – Украина (Ж) 0:3 (17:25, 22:25, 30:32)

Женская сборная Украины по волейболу завершила выступления в Золотой Евролиге. "Сине-желтые" во второй раз в истории вышли в финал этого турнира, пишет 24 канал.

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Команда Ивана Петкова заняла первое место в группе с Францией и Венгрией, выиграв три из четырех матчей. В полуфинале у украинок не было проблем с Чехией, дав ей взять только один сет за две встречи.

В финале нашей команде противостояла сборная Швеции. Львиная судьба победы была сделана в первом матче, когда Украина всухую выиграла у скандинавок (3:0).

Таким образом, нашим девушкам достаточно было выиграть хотя бы один сет, чтобы гарантировать себе чемпионство. Впрочем, подопечные Петкова не стали играть в полноги и снова всухую прибили Швецию.

Сложным оказался для Украины третий сет. Наша команда уверенно лидировала, но в конце сета дала шведкам перевести игру в тайбрейк. Правда, там "сине-желтые" не сдались и с девятого матч-поинта закрыли игру.

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Таким образом, наша команда во второй раз становится победителем Золотой Евролиги и может готовиться к Кубку вызова, который пройдет в конце июля во Франции. Среди восьми команд победитель получит путевку в Лигу нации. Четвертьфинальные пары Кубка вызова: