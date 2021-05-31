Женщины не должны судить мужчин, – футболист Ворсклы Кулач

Украинский футбол стал одним из первых, где матчи начали обслуживать не только мужчины, но и женщины. Однако нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач недоволен работой женщин-арбитров

Когда рефери – мужчина, ты можешь с ним по-другому общаться

В первую очередь бывший игрок Шахтера раскритиковал систему видеоповторов VAR, которая появилась в чемпионате Украины в 2020 году.

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"Очень много ошибок даже после просмотра VAR. Как-то все очень спорно и двусмысленно", – сказал Владислав.

Кулач, который стал лучшим бомбардиром УПЛ, считает, что с женщинами-арбитрами во время игры невозможно пообщаться на повышенных тонах.

Я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда рефери – мужчина, ты можешь с ним по-другому общаться на повышенных тонах, потому что футбол – это эмоции. Когда эмоционально высказываешь что-то женщине, она отвечает: "Я же женщина. Чего кричишь?". Извините, тогда вы должны судить женщин",

– сказал Кулач в интервью журналу "Футбол".