В Австрии остались недовольны судейством украинки Монзуль в историческом матче
Австрия обыграла Фарерские острова (3:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Матч обслужила украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.
Источник:24 канал
Она стала второй женщиной-арбитром, которая обслужила матч отбора на чемпионат мира. Накануне, первой стала француженка Стефани Фраппар. Она обслуживала матч Голландия – Латвия.
К слову Вместе и до конца, – Зинченко попросил поддержки у фанатов после матча с Финляндией
В австрийском подразделении Sky Sports раскритиковали судейство украинуи. Отмечается, что рефери не увидела очевидный фол защитника гостей в моменте с забитым мячом.
Согласен с журналистами и главный тренер хозяев встречи Франко Фода.
Этот фол нужно было зафиксировать. Однако команда сохраняла спокойствие, задавала темп и показала себя хорошо,
– говорится в сообщении.
Поделиться новостью