Австрия обыграла Фарерские острова (3:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Матч обслужила украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Она стала второй женщиной-арбитром, которая обслужила матч отбора на чемпионат мира. Накануне, первой стала француженка Стефани Фраппар. Она обслуживала матч Голландия – Латвия.

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В австрийском подразделении Sky Sports раскритиковали судейство украинуи. Отмечается, что рефери не увидела очевидный фол защитника гостей в моменте с забитым мячом.

Согласен с журналистами и главный тренер хозяев встречи Франко Фода.

Этот фол нужно было зафиксировать. Однако команда сохраняла спокойствие, задавала темп и показала себя хорошо,

– говорится в сообщении.

К слову. За 90 минут Екатерина Монзуль показала 2 желтые карточки – по одной на команду. На 16-й минуте предупреждение получил полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич за подножку. А в конце первого тайма Екатерина наказала хавбека фарерцев Брандура Ольсена. В целом арбитр зафиксировала 17 фолов (10-7) и два оффсайда (оба у австрийских футболистов).