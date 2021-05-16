Попахивает сексизмом

Президент львовского Руха Григорий Козловский продолжает вести переговоры с руководством "Арены Львов" относительно будущих выступлений. Владелец львовян мечтает, чтобы команда проводила домашние матчи на лучшем стадионе Львова.

Читайте также Звездный новичок Сигурдссон покинет Рух

На пути его мечты может встать новый директор стадиона. По словам Козловского, эта женщина ничего не понимает в футболе. Возможно, она хороший менеджер, но никак не подходит на должность руководителя арены.

Мы очень хотим играть на "Арене Львов", но так случилось, что директором стадиона поставили женщину, которая не совсем понимает, что такое футбол. Наверное, она – хороший менеджер, раз ее поставили директором. Думаю, Бог даст ей ума понять, что такое футбол для Львова. В противном случае этому человеку придется понять, что такое Львов и футбол,

– откровенно рассказал Козловский.

Переговоры между сторонами очень непростые. Президент дебютантов УПЛ не хочет, чтобы "Арена Львов" так легко завершила свое существование из-за отсутствия на ней спортивных событий "Если кто-то хочет похоронить "Арену Львов", чтобы там был чемпионат лука и баптисты выступали, он это получит. Мы это организуем. Этот стадион построен для того, чтобы там был футбол, приходили люди, а не реализовывались чьи амбиции".

Проблема отсутствия футбольных событий на этой арене даже не состоит в высокой арендной плате. Григорий Козловский заявил, что у его команды есть план Б.

План Б – придет мужчина вместо женщины управлять "Львов Ареной". Это и есть наш план Б. Играть мы будем на этом стадионе, с ней или без нее,

– заверил президент львовского клуба.