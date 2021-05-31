Коли рефері-чоловік, ти можеш з ним по-іншому спілкуватися
У першу чергу колишній гравець Шахтаря розкритикував систему відеоповторів VAR, яка з'явилася у чемпіонаті України у 2020 році.
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"Дуже багато помилок навіть після перегляду VAR. Якось все дуже спірно і двозначно", – сказав Владислав.
Кулач, який став найкращим бомбардиром УПЛ, вважає, що з арбітринями під час гри неможливо поспілкуватися на підвищених тонах.
Я дотримуюся думки, що жінки не повинні судити чоловіків. Коли рефері-чоловік, ти можеш з ним по-іншому спілкуватися, на підвищених тонах, тому що футбол – це емоції. Коли емоційно висловлюєш щось жінці, вона відповідає: "Я ж жінка. Чого кричиш?". Вибачте, тоді ви повинні судити жінок",
– сказав Кулач в інтерв'ю журналу "Футбол".
- Зауважимо, що на матчах чемпіонату України працює арбітриня Катерина Монзуль. У 2014 році вона працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів. Через рік українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу.
- У 2015 році Тоді Монзуль отримала звання найкращої арбітрині за версією IHHFS.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
- Також Монзуль у 2020 році вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован.
- У 2021 році жінки вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу. Монзуль 28 березня обслуговувала поєдинок Австрія – Фарерські острови.