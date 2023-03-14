В 2022 году в Формуле-1 одним из пилотов должен был быть россиянин Никита Мазепин, выступавший за команду Haas. Но после начала войны еще до первой гонки сезона команда расторгла соглашение с Мазепиным, как и с компанией "Уралкалий", которая принадлежит его отцу – олигарху Дмитрию Медведеву. А после этого обе Мазепины попали под санкции ЕС и Великобритании.

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При этом в ЕС четко заявили, что Никита Мазепин попадает под санкции именно потому, что его "профессиональная деятельность" напрямую зависит от финансирования отца, чьи компании тесно связаны с российскими властями.

Поэтому из-за санкций он не мог въехать на территорию ЕС (следовательно и проводить гонки там). А также выступать в гонках, офисы организаторов которых тоже размещены в Европе.

Учитывая, что санкции против него ввела и Великобритания, а семь из 10 команд Формулы-1 именно там имеют свои офисы, его карьера в этих гонках была обречена.

Правда самому Никите Мазепину такое развитие событий не очень понравилось. И он решил пожаловаться. И его адвокаты подали иск в Европейский суд.

И пока частично суд принял сторону Мазепина. А именно в той части, которая и не давала россиянину выступать в международных соревнованиях. Якобы из-за отстранения Мазепин не может продолжать профессиональную карьеру и финансовые компенсации впоследствии это никак не покроют.

Апелляции о том, что Мазепин вполне может выступать в гонках за пределами ЕС, суд не сильно убедили. Там даже отвергли аргументы о том, что карьера Никиты Мазепина в Формуле-1 стала возможной благодаря его отцу, который и финансировал команду, хотя об этом четко заявляли в Совете ЕС, когда и вносили гонщика в санкционный список.

Европейский суд согласился временно приостановить санкции против Никиты Мазепина. Ему даже разрешили въезжать на территорию ЕС для участия в соревнованиях, а также других делах, связанных с гонкой. Но выступать он может только в качестве "нейтрального атлета" и после подписания соответствующего документа от Международной автомобильной федерации, в котором в преамбуле осуждается война России против Украины.

Вернется ли Мазепин в Формулу-1

Вряд ли в 2023 году российский гонщик можно будет увидеть хотя бы в одной команде Формулы-1. И причин несколько.

Первая из них, что все команды уже укомплектованы. И вряд ли кто-нибудь захочет освобождать место для россиянина, санкции против которого окончательно не сняли (суд ЕС лишь приостановил их).

Вторая причина заключается в том, что Мазепин в Формуле-1 был интересен именно потому, что он россиянин. И мог с собой привести российские компании в качестве спонсоров. Именно так "Уралкалий" и стал спонсором команды Haas. Сейчас такой сценарий невозможен.

Третья причина – санкции Великобритании и дальше остаются в силе. И въезд туда Мазепину и дальше запрещен. А как было сказано выше, у семи из десяти команд есть именно там свои офисы.

Однако остаются и другие серии гонок, куда может попасть Мазепин. И выступать на территории ЕС.