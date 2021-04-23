Малиновский за последние 5 матчей в Серии А забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Его гол в ворота Ювентуса стал единственным и принес победу команде Джан Пьеро Гасперини.

К слову Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в битве за Лигу чемпионов: фото

Жена украинца в своем инстаграме раскрыла секрет такой результативности хавбека.

"Раскрою маленький секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его было не остановить, ведь он такой сладкоежка! И меня постоянно подбивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из затруднительного положения", – шутливо написала она.

Результативность Малиновского

Руслан Малиновский открыл счет в матче 32-го тура Серии А против Ромы на 26-й минуте. Также в 5-ти последних матчах Серии А Малиновский сделал 8 результативных передач.