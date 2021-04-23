Маліновський за останні 5 матчів в Серії А забив 3 м'ячі і віддав 5 результативних передач. Його гол у ворота Ювентуса став єдиним і приніс перемогу команді Джан П'єро Гасперіні.

До слова Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в битві за Лігу чемпіонів: фото

Дружина українця в своєму інстаграмі розкрила секрет такої результативності хавбека.

"Розкрию маленький секрет... Знаєте чому Руслан знову забив? Ми домовилися, що в нашому будинку торт з'явиться тільки в разі забитого м'яча. Інакше його було не зупинити, адже він такий ласун! І мене постійно підбиває. Але хто знав, що він зможе так швидко вийти зі скрутного становища", – жартівливо написала вона.

Результативність Маліновського

Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі 32-го туру Серії А проти Роми на 26-й хвилині. Також у 5-ти останніх матчах Серії А Маліновський зробив 8 результативних передач.