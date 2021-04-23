Статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников. Да, Руслан Малиновский получил самую высокую оценку в своей команде – 7.7 балла.
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Оценки игроков в матче Рома – Аталанта
Наш соотечественник отметился единственным голом клуба из Бергамо в противостоянии с римлянами. На его счету также 4 удара, 20 точных передач (69% точности), 1 успешная попытка дриблинга (33%), 1 победная верховая дуэль (33%) и 1 потеря мяча.
Видео гола Малиновского